ドラマ『リブート』の公式Instagramが更新され、King & Princeの永瀬廉とMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架との2ショットが披露された。 【写真】肩を組んでピース！バディ感たっぷりの永瀬廉＆ミセス藤澤涼架の仲良し2ショット ■永瀬廉ウラ話「撮影初日から永瀬さんと藤澤さんはすぐ仲良しに」 2026年1月期のTBSドラマ日曜劇場を彩った『リブート』。先の読めない展開で、最終回を迎えた今も大きな反響