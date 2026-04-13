ドラマ『リブート』の公式Instagramが更新され、King & Princeの永瀬廉とMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架との2ショットが披露された。

【写真】肩を組んでピース！ バディ感たっぷりの永瀬廉＆ミセス藤澤涼架の仲良し2ショット

■永瀬廉ウラ話「撮影初日から永瀬さんと藤澤さんはすぐ仲良しに」

2026年1月期のTBSドラマ日曜劇場を彩った『リブート』。先の読めない展開で、最終回を迎えた今も大きな反響を巻き起こしている。同作のキーパーソン冬橋航役を永瀬が演じた。また、冬橋のバディ・霧矢直斗役を藤澤が熱演した。

放送終了後も番組公式Instagramでは『おかわりリブート』と題した企画が進行中。未公開オフショットや出演者の知られざる舞台裏が連日投下され、今もなお冷めやらぬファンの盛り上がりをさらに加速させている。

本投稿は“永瀬廉さんのウラ話”として、貴重なエピソードが披露された。「撮影初日から永瀬さんと藤澤さんはすぐ仲良しに 撮影合間もいつも仲良くお話されていました」と綴られ、オフショットを披露。写真には、端正なスーツに身を包んだ永瀬と、オレンジのTシャツに柄シャツを羽織った藤澤が弾けるような笑顔で肩を組んでいる。ふたりのリラックスした表情が印象的だ。続けて「アクションシーンが多かった永瀬さん 撮影の合間に動きを覚え、練習されていました 現場では亮平さんからもてほどきを…！ 楽しかったようで、新しい自分を見つけたみたいです」と、永瀬の撮影現場でのエピソードも公開した。

SNSには「仲良しなおふたり可愛い」「『リブート』ロスにこの投稿は嬉しすぎます」「冬橋くんと霧矢くんのバディ大好きです」「ふたりの絆が本当に好きでした」「ふたりがすぐに仲良くなったのも素敵です」「ふたりともかっこいい」「このふたり最高すぎる」」といった声が寄せられている。

■藤澤涼架ウラ話「レギュラーキャストで一番最後に決まりました」

別の投稿では“藤澤涼架さんのウラ話”として、藤澤のソロショットを公開した。「連ドラ初出演だった藤澤さん ご自身の撮影がない時も、現場に来て芝居を猛勉強」と添えられ、1枚の写真を披露。グレーのスウェットに黒のパンツを身に着けたマスク姿の藤澤が、ブックカバーを付けた台本を指差して、イスに座っている姿だ。続けて「実は霧矢が藤澤さんに決まったのは撮影10日前。レギュラーキャストで一番最後に決まりました。霧矢がどうあるべきか悩んだのですが、藤澤さんが演じることになり、口調とか個性がはっきりして、あのような陽なキャラになりました！」というウラ話も明かされた。

SNSには「10日前！ますます好きになりました」「そんなギリギリだったんですね」「まさかの10日前」「涼ちゃん凄すぎます」と驚いた声も集まっている。