G−DRAGON（37）が、納税論争があるチャウヌ（29）の謝罪文に「いいね」を押し、話題となった。韓国メディアのデーリーアンは13日、「13日午前6時時点で、チャウヌがSNSに掲載した謝罪文には153万人が『いいね』を押した。その中にG−DRAGONも含まれ、注目された」と報じた。チャウヌは8日、SNSで「納税に関する論争で失望と混乱を招いたことを心からおわびします。国税庁の手続きと結果を尊重し、関連する税金はすべて納付しまし