免許不要で「スイスイ」の衝撃！ 特定小型原付がもたらした利便性2023年7月1日の制度施行により、一定の基準を満たした電動キックボードなどは「特定小型原動機付自転車」、いわゆる「特定小型原付」として扱われるようになりました。【警察官が乗ってる！】LUUPで疾走する神奈川県警の交通機動隊員（写真で見る）これにより、16歳以上であれば免許不要で、ヘルメット着用も努力義務という手軽さで利用できるようになったので