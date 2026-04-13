開催：2026.4.13 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 6 - 8 [ナショナルズ] MLBの試合が13日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとナショナルズが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフ、対するナショナルズの先発投手はザック・リテルで試合は開始した。 3回裏、1番 ブライス・チュラング 2球目を打って