開催：2026.4.13

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 6 - 8 [ナショナルズ]

MLBの試合が13日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとナショナルズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフ、対するナショナルズの先発投手はザック・リテルで試合は開始した。

3回裏、1番 ブライス・チュラング 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-0 WSH

4回表、1番 ジェームズ・ウッド 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 MIL 1-1 WSH、5番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでナショナルズ得点 MIL 1-2 WSH

4回裏、5番 ジェーク・バウアーズ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 2-2 WSH

5回裏、1番 ブライス・チュラング 2球目を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 3-2 WSH

7回表、8番 ホセ・テナ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 MIL 3-3 WSH、2番 カーティス・ミード 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 MIL 3-4 WSH、ダブルスチール成功でナショナルズ得点 MIL 3-5 WSH、3番 ブレイディ・ハウス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 MIL 3-6 WSH

7回裏、3番 ゲーリー・サンチェス 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 6-6 WSH

8回表、8番 キーバート・ルイーズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 MIL 6-8 WSH

試合は6対8でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのピーター・プランで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はブリュワーズのアンヘル・セルパで、ここまで0勝1敗1S。ナショナルズのバーランドにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 06:08:18 更新