4月18日（土）中山競馬場で行われる、第28回中山グランドジャンプ（J-G1・障害4歳上オープン・芝4260m）の登録馬は下記の通り。春の障害G1。障害界の新星、ホウオウプロサンゲなど12頭がエントリー。【三木ホースランドJS】4億円ホースが障害連勝…ホウオウプロサンゲが10馬身差V12頭がエントリーヴァランセカズマ63.0エコロデュエル63.0サンデイビス63.0タンジェントアーク63.0ディナースタ63.0ネビーイーム63.0フ