■葬儀で避けたほうがいい言葉冠婚葬祭の作法は、頻繁に触れるものではないからこそ、いざその場に立つと戸惑ってしまうものです。基本の「型」を正しく知っておくことは、自分自身の不安を払拭し、故人や遺族へ向ける真心を大切にするための支えとなります。今回は、プレジデントオンラインのアーカイブの中から、知っておきたい葬儀のマナーについて解説した3本を紹介します。葬儀の場において、最も言葉に詰まる瞬間の一つが、