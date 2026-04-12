■葬儀で避けたほうがいい言葉

冠婚葬祭の作法は、頻繁に触れるものではないからこそ、いざその場に立つと戸惑ってしまうものです。基本の「型」を正しく知っておくことは、自分自身の不安を払拭し、故人や遺族へ向ける真心を大切にするための支えとなります。

今回は、プレジデントオンラインのアーカイブの中から、知っておきたい葬儀のマナーについて解説した3本を紹介します。

葬儀の場において、最も言葉に詰まる瞬間の一つが、お悔やみの言葉をかけられた際の「返答」ではないでしょうか。

1本目の記事では、マナー講師の諏内えみさんが、遺族側が「ご愁傷様です」と言われた際の適切な返し方を解説します。 つい口をついて出る「ありがとうございます」を避け、代わりに使いたいその場に適した表現について学びます。

参列者として言葉をかける際も、繊細な気遣いが求められます。2本目の記事では、茶人の千宗屋さんが、ついうっかり使ってしまいがちな「忌み言葉」やタブーを紐解きます。「生存中はたびたび……」といった何気ない述懐が、なぜ遺族の心を傷つけてしまう可能性があるのか。識者が教える「遺族をさらに悲しませないための配慮」は、大人の教養として身につけておきたい知識です。

■慣習の「なぜ」を知り、納得して向き合う

言葉の作法と並んで、多くの人が「当たり前」として受け入れているのが、香典に対する「半返し」という習慣です。しかし、3本目の記事で宗教学者の島田裕巳さんは、この慣習の意外な成り立ちを解説します。本来の香典返しとはどのような意味を持ち、なぜ現在のような形へと変化していったのか。歴史的な背景を知ることで、単に「決まりだから」と形だけをなぞるのではなく、より本質的な弔いのあり方を考えるきっかけになるはずです。

葬儀のマナーは、決して自分を立派に見せるためのものではありません。大切なのは、型を知ることで自分の不安を取り除き、その分、相手の悲しみにしっかりと寄り添う余裕を持つことです。以降ご紹介する3本が、いざという時の手引きとなれば幸いです。

■葬式で｢ご愁傷様です｣と言われたら､なんと返せばいいのか…｢ありがとうございます｣を避けるべき理由

（2023年1月26日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／Yuuji）

葬式で「ご愁傷様です」と声をかけられたら、なんと返せばいいのだろうか。マナー講師の諏内えみさんは「『ありがとうございます』『すみません』という言葉は避けたほうがいい。『恐れ入ります』『痛み入ります』としたほうが場に適した表現といえる」という――。＜続きを読む＞

■葬式で｢故人とは生存中はたびたびお会いした｣と言ってはいけない…遺族を悲しませる｢忌み言葉｣を解説する

（2024年10月6日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／Yuuji）

葬式ではどんなことに気をつけるべきか。茶人の千 宗屋さんは「忌み言葉やタブーが数多く存在する。遺族をさらに悲しい気持ちにさせないためにも、繊細な気遣いが必要だ」という――。＜続きを読む＞

■どう考えてもおかしい｢香典半返し｣という習慣

（2019年11月14日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／kuppa_rock）

葬式で香典をもらったら、香典の額の半分を返す「半返し」がマナーだとされている。だが、本来の香典返しは、お金が余った場合にのみ行うものだった。半返しの習慣はなぜ広まったのか。宗教学者の島田裕巳氏が解説する――。＜続きを読む＞

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PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。

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（PRESIDENTまとめ）