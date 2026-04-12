お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が９日、オフィシャルブログを更新。俳優のディーン・フジオカとの２ショットとともに“神対応”を明かし、ファンから反響を呼んでいる。 隔週の水曜レギュラーを務めるフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演した江上。この日、「なんてかっこいい！！」と題してブログを更新すると、「ゲストがディーンフジオカ様」と報告。昨年の『THE W』で披露したコント内で「借りて