ニッチェ江上、ディーン・フジオカの“神対応”に大感動
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が９日、オフィシャルブログを更新。俳優のディーン・フジオカとの２ショットとともに“神対応”を明かし、ファンから反響を呼んでいる。
隔週の水曜レギュラーを務めるフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演した江上。この日、「なんてかっこいい！！」と題してブログを更新すると、「ゲストがディーンフジオカ様」と報告。昨年の『THE W』で披露したコント内で「借りてたディーンフジオカの写真集に、コーヒーこぼしちゃった、ごめん！」とディーンの名前を使ったことについて、CM中に本人へ謝罪したことを明かした。
するとディーンから「そうでしたか。ところで、これ借りてた写真集なんですけど、少し汚してしまってごめんなさい！」と自身の写真集を手渡されたという。江上は 「一瞬時が止まり、理解するのに数秒かかりましたが、もう大感動でございました」と驚きと喜びをつづった。
スタジオ内で撮影したディーンと写真集を手にした江上との２ショットとともに「なんて優しくて、なんてかっこいいいいいいいい」と大興奮し、「ディーン様、、一生推せて下さい」「ありがとうございました」と感謝。
また、相方の近藤くみこもこのエピソードに「もっと好きになっちゃう〜！！」と大興奮だったことを明かした。
最後は「あー、幸せだった 今日のロケ、いつもよりも世界が輝いて見える気がするなぁ」とディーンの“神対応”の余韻に浸りながら仕事に向かうことを伝え、「行ってきます」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「なんて素敵なディーン様」「ご褒美ですね」「とっても優しいね」「NICE shot」「か、か、かっこえええええええええ！！！！」「品があり人格者ですね！」「いい男ですよね…ｗ」「写真集の肉体美が綺麗…！！」「凄い!!」などの声が寄せられている。
隔週の水曜レギュラーを務めるフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演した江上。この日、「なんてかっこいい！！」と題してブログを更新すると、「ゲストがディーンフジオカ様」と報告。昨年の『THE W』で披露したコント内で「借りてたディーンフジオカの写真集に、コーヒーこぼしちゃった、ごめん！」とディーンの名前を使ったことについて、CM中に本人へ謝罪したことを明かした。
スタジオ内で撮影したディーンと写真集を手にした江上との２ショットとともに「なんて優しくて、なんてかっこいいいいいいいい」と大興奮し、「ディーン様、、一生推せて下さい」「ありがとうございました」と感謝。
また、相方の近藤くみこもこのエピソードに「もっと好きになっちゃう〜！！」と大興奮だったことを明かした。
最後は「あー、幸せだった 今日のロケ、いつもよりも世界が輝いて見える気がするなぁ」とディーンの“神対応”の余韻に浸りながら仕事に向かうことを伝え、「行ってきます」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「なんて素敵なディーン様」「ご褒美ですね」「とっても優しいね」「NICE shot」「か、か、かっこえええええええええ！！！！」「品があり人格者ですね！」「いい男ですよね…ｗ」「写真集の肉体美が綺麗…！！」「凄い!!」などの声が寄せられている。