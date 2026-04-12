Appare!の朝比奈れいさんが2年連続でファーストピッチに登場■ソフトバンク 6ー3 日本ハム（11日・エスコンフィールド）見事な“ストライク投球”にファンが喝采を送った。人気女性アイドルグループ「Appare!」の朝比奈れいさんが11日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-ソフトバンク戦のファーストピッチに登板。きつね耳と尻尾をつけた可愛らしい姿での一球は、見守ったファンの心を鷲掴みにしたようだ。ユニホームに可