Appare!の朝比奈れいさんが2年連続でファーストピッチに登場

■ソフトバンク 6ー3 日本ハム（11日・エスコンフィールド）

見事な“ストライク投球”にファンが喝采を送った。人気女性アイドルグループ「Appare!」の朝比奈れいさんが11日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-ソフトバンク戦のファーストピッチに登板。きつね耳と尻尾をつけた可愛らしい姿での一球は、見守ったファンの心を鷲掴みにしたようだ。

ユニホームに可憐な赤いスカート姿でマウンドに上がった朝比奈さんは、豪快に左足を上げると無駄のない美しいフォームで右腕を振り抜いた。コントロールされた球は、ベース付近でワンバウンドしたが、ストライクゾーンで捕手のミットに収まった。大役を終えた朝比奈さんは両手をあげて喜び、ファンの歓声に応えた。

SNSなどで朝比奈さんの勇姿を見届けたファンは大興奮。「可愛すぎたよ」「めっちゃ綺麗な軌道」「普通にストライクゾーン行っててうまい」「コントロール最高」「去年より確実に進化してる」「ABSで確認したところストライクでした」「感動したわ」と、素晴らしい結果に賛辞の言葉を並べていた。

朝比奈さんは昨年9月の西武戦でも、エスコンフィールドでファーストピッチを務めており、2年連続での大役だった。「Appare!」の6人はイニング間にきつねダンスで試合を盛り上げ、試合後にはライブも披露。北海道のファンとともに特別な1日を過ごした。（Full-Count編集部）