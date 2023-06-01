ブンデスリーガ 25/26の第29節 ザンクトパウリとバイエルン・ミュンヘンの試合が、4月12日01:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。 ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ニコラ・ジャクソン（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）らが先発に名を連ね