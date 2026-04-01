ブンデスリーガ 25/26の第29節 ザンクトパウリとバイエルン・ミュンヘンの試合が、4月12日01:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。

ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ニコラ・ジャクソン（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパウリに所属する原 大智（FW）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の9分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのコンラート・ライマー（MF）のアシストからジャマル・ムシアラ（MF）がヘディングシュートを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

ここで前半が終了。0-1とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

53分バイエルン・ミュンヘンが追加点。レオン・ゴレツカ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに54分バイエルン・ミュンヘンが追加点。レオン・ゴレツカ（MF）のアシストからミカエル・オリズ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

59分、バイエルン・ミュンヘンは同時に3人を交代。コンラート・ライマー（MF）、ヨシュア・キミヒ（DF）、ミカエル・オリズ（FW）に代わりヨシプ・スタニシッチ（DF）、アルフォンソ・デービス（MF）、ルイス・ディアス（FW）がピッチに入る。

65分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ジャマル・ムシアラ（MF）のアシストからニコラ・ジャクソン（FW）がゴールで0-4。4点差となる。

67分、ザンクトパウリが選手交代を行う。藤田 譲瑠チマ（MF）からコナー・メトカーフ（MF）に交代した。

67分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。伊藤 洋輝（DF）からヨナタン・ター（DF）に交代した。

77分、ザンクトパウリは同時に2人を交代。ラース・リツカ（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）に代わりルイス・オピー（MF）、マルティン・カールス（FW）がピッチに入る。

84分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ジャマル・ムシアラ（MF）からSapoko Ndiaye Bara（MF）に交代した。

88分、ザンクトパウリが選手交代を行う。マティアス・ペレイララージ（MF）から原 大智（FW）に交代した。

その直後の89分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ラファエル・ゲレイロ（DF）がゴールで0-5。5点差となる。

以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが0-5で勝利した。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）は先発し67分までプレーした。52分にイエローカードを受けている。安藤 智哉（DF）はフル出場した。原 大智（FW）は88分から交代で出場した。

また、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は先発し67分までプレーした。

2026-04-12 03:40:45 更新