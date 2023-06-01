プレミアリーグ 25/26の第32節 ブレントフォードとエバートンの試合が、4月11日23:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。 ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デュ}