プレミアリーグ 25/26の第32節 ブレントフォードとエバートンの試合が、4月11日23:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。

ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。ブレントフォードのイゴーリ・チアゴ（FW）がPKを決めてブレントフォードが先制。

しかし、26分エバートンが同点に追いつく。イドリサ・ゲイ（MF）のアシストからベト（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ブレントフォードは後半の頭から選手交代。ミケル・ダムスゴール（FW）からリース・ネルソン（FW）に交代した。

75分、エバートンは同時に3人を交代。ベト（FW）、イドリサ・ゲイ（MF）、ドワイト・マクニール（MF）に代わりティエルノ・バリー（FW）、ティム・イロエグブナム（MF）、タイリクエ・ジョージ（MF）がピッチに入る。

その直後の76分ブレントフォードが逆転。マイケル・カヨデ（DF）のアシストからイゴーリ・チアゴ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

だが、90+1分エバートンのキアナン・デューズバリーホール（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、エバートンは2分にジョーダン・ピックフォード（GK）、47分にジェームズ・ガーナー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 01:10:09 更新