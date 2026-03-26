ブンデスリーガ 25/26の第29節 ライプチヒとボルシアＭＧの試合が、4月11日22:30にレッドブル・アレーナにて行われた。 ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、イェンス・カストロップ（MF）、フランク・オノラ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに