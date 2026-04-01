ブンデスリーガ 25/26の第29節 ライプチヒとボルシアＭＧの試合が、4月11日22:30にレッドブル・アレーナにて行われた。

ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、イェンス・カストロップ（MF）、フランク・オノラ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）、高井 幸大（DF）はベンチからのスタートとなった。

33分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。ルーカス・ウルリッヒ（DF）からウーゴ・ボーリン（MF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

62分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。ケビン・ディクス（DF）からファビオ・キアロディア（DF）に交代した。

66分、ライプチヒは同時に2人を交代。ロムロ（FW）、アントニオ・ヌサ（FW）に代わりヨハン・バカヨコ（FW）、アサン・ウエドラオゴ（MF）がピッチに入る。

78分、ライプチヒは同時に2人を交代。ニコラス・サイバルト（MF）、リドル・バク（MF）に代わりブラジャン・グルーダ（MF）、ベンヤミン・ヘンリヒス（DF）がピッチに入る。

その直後の80分、ついに均衡が崩れる。ライプチヒのクリストフ・バウムガルトナー（MF）のアシストからヤン・ディオマンデ（FW）がゴールが生まれライプチヒが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ライプチヒが1-0で勝利した。

なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は88分から交代で出場した。高井 幸大（DF）は出場しなかった。

2026-04-12 00:30:28 更新