阪急箕面駅から徒歩10分。閑静な住宅街にたたずむ「sahajo」インド料理教室閑静な住宅街に突如現れる、異国情緒漂う古びたドア。道ゆく人たちも「これは何屋さん？」と気になるようす。小さなフライパンが「sahajoインド料理教室」の愛らしい看板。はじめての料理教室に緊張しながらも、そっとドアを開けます。出迎えてくれたのは、ナカイリエコ先生（写真上）。シンプルなクッキングスタジオかと思いきや、エキゾチックで独創的な