ホンダが窮地に陥っている。今年5月に発表した2026年3月期決算で、4239億円の赤字に転落した。EVの開発中止で1兆5778億円の損失を計上したことが影響しており、「脱エンジン」を掲げた三部敏宏社長の今後が注目されている。【画像】赤字転落の決算記者会見を終え、会場を後にするホンダの三部敏宏社長三部社長といえば、2024年末にホンダと日産の経営統合が話題になった際、キーマンの一人として脚光を浴びた人物だ。当時の記