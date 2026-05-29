佐藤駿一郎容疑者が薬物所持容疑で逮捕日本バレーボール協会（JVA）は28日、男子日本代表にメンバー登録されていたミドルブロッカーの佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で同日逮捕されたことを発表した。本来この日に予定されていた2026年度男子日本代表のキックオフ記者会見は急遽中止に。代わって“説明会見”が開かれ、JVAはロラン・ティリ監督や選手たちの様子も伝えた。当初、代表選手たちが参加予定だったキックオフ会見は午後