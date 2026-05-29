インドネシアでロブスターの稚魚密輸が止まらない。沿岸部で採取された稚魚はシンガポールを経由し、ベトナムの養殖場へ運ばれる。成魚となったロブスターの主な行き先は中国だ。一見すれば、日本から遠く離れた東南アジアの密輸事件に見える。しかし、じつは日本の海産物も同様のしくみで中国へと流出している。日本のナマコやアワビも中国で高級食材として扱われ、密漁されたものが香港などを経由して中国本土へ流れているのだ。