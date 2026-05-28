元バレーボール日本代表でタレントの大林素子（58）が28日、自身のXを更新。大麻所持の疑いで逮捕が報じられた男子日本代表選手が逮捕されたことを受け、心境をつづった。【X投稿】会見で司会予定で、心境をつづった大林素子大林は「今日は会見の司会で準備しておりました所本当に残念な報告があり、会見は中止となり説明の会見に変更されました」と、28日に行われる予定だった男子代表のキックオフ会見で司会として準備してい