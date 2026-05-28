デジタル庁は、5月25日に「マイナポータル」の「薬」画面をリニューアルし、これまで確認可能だった前月分までの情報に加え、直近100日以内の薬や処方箋の情報も見られるようにした。「電子処方箋」に対応している医療機関や薬局で処方箋や薬を受け取った場合、原則、当日中に閲覧できる。●「ポイント」などと同じく、最短当日中に履歴に反映マイナンバーカード保有者が事前に登録すると利用できるオンラインポータル「マイナ