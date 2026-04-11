日本ハム戦■日本ハム ー ソフトバンク（11日・エスコンフィールド）ソフトバンクの今宮健太内野手が11日、エスコンフィールドで行われた日本ハム戦で左肩甲骨付近に死球を受け、交代した。同点の6回、無死一塁の場面で相手先発・伊藤が3-2から投じたツーシームが左肩甲骨付近に当たった。今宮は苦悶の表情を見せ、トレーナーが駆け付けた。その後ベンチへと下がり、代走に川瀬が送られて交代となった。今宮は試合前の時点