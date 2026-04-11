Appleの動画配信サービス「Apple TV」で、Apple Original Films最新作『アウトカム』が4月10日より世界同時配信が始まった。監督・脚本をジョナ・ヒルが務め、主演にキアヌ・リーブスを迎えたダークコメディだ。【画像】全米で旋風を巻き起こしているアツコ・オカツカ■キアヌ・リーブスが“嫌われ者”のスター役本作でリーブスが演じるのは、子どもの頃からの長年の活躍で、国民的に親しまれてきたハリウッドスター、リーフ。