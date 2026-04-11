歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第13回のタイトルは「疑惑の花嫁」。木下小一郎長秀／豊臣秀長（演：仲野太賀）と、安藤守就（演：田中哲司）の娘、慶（ちか、演：吉岡里帆）との結婚が描かれました。そしてこの回のもう一つの主題が、将軍・足利義昭（演：尾上右近）と織田信長（演：小栗旬）の関係の変化です。将軍を守ると言っていた信長は、義昭に「五カ条の条書」を突きつけま