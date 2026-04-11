食後の3時間が大事！実践したい最高の睡眠とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話】

夕食後の3時間で「良質な睡眠」にする方法とは！？

就寝前に副交感神経を優位にする

「質のよい睡眠」とは何か？たとえ長時間寝ても疲れがとれないことがあります。逆に、短時間でもすっきり目覚めることができる場合も。ではどうすれば「質のよい睡眠」を手に入れることができるのか？ ポイントは夕食後の３時間の過ごし方にあります。

夕食中は口を動かし食事を楽しみ、交感神経の働きが急上昇します。けれども食後は胃腸を働かせるため、副交感神経の働きが徐々に高まります。この両者は一方が高まると他方が低くなる、いわば「シーソー」のようなメカニズム。そのため、交感神経の働きは逆に低下し、心身はゆっくりとリラックス状態に向かっていきます。

食後、交感神経と副交感神経の働きが入れ替わり、十分に副交感神経の働きが高まるまでに３時間。もしその前に寝てしまうと、副交感神経の働きが十分上がり切らず、いくら寝ても体が疲れたままということに。

つまり、睡眠においても「腸のゴールデンタイム」をしっかり確保することが大切なのです。そして、この3時間はリラックスして副交感神経を活性化させること。入浴も熱いお湯は交感神経の働きを上げるのでNG。ぬるめのお湯にゆっくり浸かりましょう。

また、寝る前は機敏に動かずゆっくりした動作を心がけるように。スマホや明るい照明も避け、脳を刺激しないこと。そうすれば、自然と快適な眠りにつくことができます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話』 著：小林弘幸