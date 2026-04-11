元NMB48でモデルの上西怜（24）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。「DRWさんモデルを務めさせていただいてます可愛いランジェリーがたくさんあります撮影も毎回とっても可愛くて楽しいんです」とつづり、通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデル姿の撮影動画を公開。黒を貴重とした白のリボン柄ランジェリーに白いニーハイストッキングを着用し、さまざまなポーズをとり、曲線