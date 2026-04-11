YouTubeチャンネル更新2024年パリ五輪柔道女子48キロ級の金メダリストで、今年1月に現役引退を表明した角田夏実さんが10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。相撲部屋への潜入動画を公開し、ファンの間で大反響となっている。角田さんが「ずっと興味があった場所」として訪れたのは、大相撲の大島部屋だった。まず案内されたのは部屋内にあるトイレ。力士サイズで「便器自体が大きいんですね」と驚き、一般用のトイレを