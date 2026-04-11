YouTubeチャンネル更新

2024年パリ五輪柔道女子48キロ級の金メダリストで、今年1月に現役引退を表明した角田夏実さんが10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。相撲部屋への潜入動画を公開し、ファンの間で大反響となっている。

角田さんが「ずっと興味があった場所」として訪れたのは、大相撲の大島部屋だった。

まず案内されたのは部屋内にあるトイレ。力士サイズで「便器自体が大きいんですね」と驚き、一般用のトイレを見ると「凄く小さく見える」と話した。

その後、キッチンに移動し、ちゃんこ鍋つくりなどに挑戦。巨大な炊飯器から米をよそうと、笑みを浮かべた。角田さんの“女将風”の動画には、ファンから様々な声がよせられた。

「角田さんが女将さんになったら凄く強い力士が誕生しそう」

「金メダリストが、女将さんになっとる」

「なっちゃんみたいな年上の綺麗な女性が稽古場なんてきたら、若い力士なんてドキドキだろうな」

「なっちゃんの仕草が全部可愛い」

「魅力全開動画ですやん 惚れてまう」

動画の最後に、角田さんは「凄く貴重な時間になりました。頑張っている人を見るのっていいなと思いました」と総括していた。



（THE ANSWER編集部）