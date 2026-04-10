アース・スター エンターテイメントが刊行するコミックレーベル【アース・スター コミックス】の新刊8点が、2026年4月10日(金)に発売された。■『聖女の加護を双子の妹に奪われたので旅に出ます 〜やさしい家族ができるまで〜』第1巻漫画：住もう、原作：ななみ、キャラクター原案：にもし我慢が常になっていた少女マリーのハートフル冒険譚、開幕！加護を授かり、魔法が使えるようになる5歳の誕生日――マリーは双子の妹リリーに