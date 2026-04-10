（資料写真）高校野球の春季神奈川県大会は１１日、雨で順延になった２回戦３試合と３回戦１３試合を県内８球場で行う。３回戦に勝ったチームは夏の神奈川大会のシード権を獲得する。昨秋準優勝の法政二は慶応と、東海大相模は相洋と、桐光学園は藤嶺藤沢と対戦。旭丘と横浜翠陵は、それぞれ初の夏シードを目指す。