女性ファッション誌『ViVi』（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」は、旬なイケメンが取り上げられることで発表のたびニュースになります。そこで、All About ニュース編集部は2026年3月3日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「歴代国宝級イケメン」に関するアンケート調査を実施。今回は、「歴代の殿堂入り芸能人」を対象としたランキングです。「ViVi国宝級イケメンランキング」では、1位を連続で獲