乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、14日に発売する1st写真集『エチュード』より、先行カット第20弾が解禁された。【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット今回公開されたカットは、ランス・パリでの撮影最終日に、アパートの一室で女性スタッフとトランプ遊びに興じる様子を収めたもの。「ババ抜き」に勝利した直後の、誇らしげで無邪気な笑顔が印象的な一枚となっている。本作は、撮影