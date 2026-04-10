乃木坂46川崎桜1st写真集、最後に撮影された自然体の笑顔 先行カット第20弾
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、14日に発売する1st写真集『エチュード』より、先行カット第20弾が解禁された。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回公開されたカットは、ランス・パリでの撮影最終日に、アパートの一室で女性スタッフとトランプ遊びに興じる様子を収めたもの。「ババ抜き」に勝利した直後の、誇らしげで無邪気な笑顔が印象的な一枚となっている。
本作は、撮影の様子を“ほぼ時系列順”に構成しており、初々しい表情から始まり、時間の経過とともに徐々にリラックスし、開放的になっていく川崎の変化も大きな見どころのひとつである。
今回のカットは、ロケ最終日の最後に撮影されたものであり、撮影を終えた安堵感と充実感の中で見せた、飾らない自然体の表情が収められている。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回公開されたカットは、ランス・パリでの撮影最終日に、アパートの一室で女性スタッフとトランプ遊びに興じる様子を収めたもの。「ババ抜き」に勝利した直後の、誇らしげで無邪気な笑顔が印象的な一枚となっている。
本作は、撮影の様子を“ほぼ時系列順”に構成しており、初々しい表情から始まり、時間の経過とともに徐々にリラックスし、開放的になっていく川崎の変化も大きな見どころのひとつである。
今回のカットは、ロケ最終日の最後に撮影されたものであり、撮影を終えた安堵感と充実感の中で見せた、飾らない自然体の表情が収められている。