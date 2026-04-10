脂のりが良く、白身のトロとも称されるノドグロ。その高級魚を扱う石川・金沢市の専門店が、コース料理3万9000円分の予約を無断キャンセルされたとSNSで訴えました。「のどぐろ旬菜みのりや」は、ノドグロ料理を中心に完全予約制で営業。店主によりますと、予約の電話があったのは4月3日。金沢市内にあるホテルのフロントを経由して、「ヘンリー」と名乗る人物が5日午後8時から1万3000円のコース料理3人分の予約を入れたといいます