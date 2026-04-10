「ヘンリー」と名乗る人物がコース料理3万9000円分を無断キャンセル　SNSでの店主の訴えに海外から思わぬ反応

脂のりが良く、白身のトロとも称されるノドグロ。

その高級魚を扱う石川・金沢市の専門店が、コース料理3万9000円分の予約を無断キャンセルされたとSNSで訴えました。

「のどぐろ旬菜みのりや」は、ノドグロ料理を中心に完全予約制で営業。

店主によりますと、予約の電話があったのは4月3日。

金沢市内にあるホテルのフロントを経由して、「ヘンリー」と名乗る人物が5日午後8時から1万3000円のコース料理3人分の予約を入れたといいます。

しかし、「ヘンリー」と名乗る人物は予約の時刻になってもキャンセルの連絡もないまま店に現れませんでした。

のどぐろ旬菜みのりや・七徳稔店主：

お客さんは全然日本語しゃべれないので、ホテルが取り次いで予約がありました。破棄まではいかないですけど、それに近い状態になるのでもったいない。

これを受け、店主は無断キャンセルについて「世界中のお店では当然のことなのでしょうか？」とSNSで訴えかけたのです。

のどぐろ旬菜みのりや・七徳稔店主：

外国では、こういうことが当たり前なのか。怒っているというか知りたくて。

すると、この投稿内容が自動翻訳により世界に拡散され、「無断キャンセルは完全にマナー違反です」「それは失礼すぎます！ごめんなさい！」「あなたのお店に応援に行きたい！」など、海外からコメントが相次ぐ事態となりました。

こうした温かい言葉の数々は、店主の救いとなりました。

のどぐろ旬菜みのりや・七徳稔店主：

そんなのうちの国でも普通じゃないとか、許されるべきではないことだよとか、中には本当にすまないことをしたんで「私が代わりにお金を払う」みたいな。いい人たちがいるんだな世の中にはと思った。世界中のあたたかい励ましがあったんで、信頼ってのを大事にしてやっていこうと、新たな決意を持った。

店主は今後も、予約時に前金を求めるなどの対策は取らないとしつつも、連絡先などの確認はしっかり行いたいとしています。