「生誕１００年森英恵ヴァイタル・タイプ」が、４月１５日から７月６日まで東京・港区の国立新美術館で開催される。森英恵さんと黒柳徹子の長年にわたる親交に着目し、黒柳徹子が数多く所有する森英恵さんのドレスコレクションの中から、選りすぐりの３点を紹介するほか、森英恵さんが「徹子の部屋」に出演したシーンを集めた映像があわせて公開される。多くの時間をともに重ねてきた森英恵さんと黒柳徹子。その関係性の