【「PICO 4 Ultra」価格改定】 5月1日 実施予定 PICO Technologyは、スタンドアロンVRヘッドセット「PICO 4 Ultra」の価格改定を5月1日に実施する。改定後の価格は104,900円。 値上げは急激な為替変動および、世界的な電子部品・物流コストの高騰によるもの。ユーザーへ高品質なVR体験を適正な価格で届けられるよう、コスト削減と企業努力を重ねていたものの、これ以上の現行価格