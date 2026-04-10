【「PICO 4 Ultra」価格改定】 5月1日 実施予定

PICO Technologyは、スタンドアロンVRヘッドセット「PICO 4 Ultra」の価格改定を5月1日に実施する。改定後の価格は104,900円。

値上げは急激な為替変動および、世界的な電子部品・物流コストの高騰によるもの。ユーザーへ高品質なVR体験を適正な価格で届けられるよう、コスト削減と企業努力を重ねていたものの、これ以上の現行価格の維持が困難な状況となったという。

これまでの価格は89,800円だったところ、およそ15,000円値上げの104,900円へと価格を改定、各種アクセサリー類の販売価格の変更は予定されていない。

4月30日までは現行価格での販売が予定されており、記事執筆時点ではAmazonなどでも改定前の販売価格にて購入可能な状態になっている。