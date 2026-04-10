VRヘッドセット「PICO 4 Ultra」が約1.5万円の値上げ。5月1日より価格改定を実施今ならAmazonにて現行価格で買える
【「PICO 4 Ultra」価格改定】 5月1日 実施予定
PICO Technologyは、スタンドアロンVRヘッドセット「PICO 4 Ultra」の価格改定を5月1日に実施する。改定後の価格は104,900円。
値上げは急激な為替変動および、世界的な電子部品・物流コストの高騰によるもの。ユーザーへ高品質なVR体験を適正な価格で届けられるよう、コスト削減と企業努力を重ねていたものの、これ以上の現行価格の維持が困難な状況となったという。
これまでの価格は89,800円だったところ、およそ15,000円値上げの104,900円へと価格を改定、各種アクセサリー類の販売価格の変更は予定されていない。
4月30日までは現行価格での販売が予定されており、記事執筆時点ではAmazonなどでも改定前の販売価格にて購入可能な状態になっている。
【価格改定のお知らせ】- PICO XR Japan【公式】 (@PICO_Japan) April 10, 2026
PICO 4 Ultraの販売価格を、2026年5月1日（金）より改定いたします。
現行価格：89,800円（税込）
改定後：104,900円（税込）
?2026年4月30日（木）までは現行価格でご購入いただけます。
為替変動および部品・物流コストの高騰に伴う改定です。… pic.twitter.com/vSM7xWo4FM