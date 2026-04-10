アドビは4月10日の「フォントの日」に合わせて、現在開発中の日本語の新フォントをメディアに公開しました。フォントの名前は「ネオクロ」。一体どんなフォントなのか、Adobe Type CJKタイプチームマネージャー 大日方玲子さんと、デザインを担当するタイプフェイスデザイナーの吉田大成さんに話を聞きました。アドビで日本語フォントの開発チームを率いる大日方玲子さん（右）と、デザイナーの吉田大成さん（左）アドビの日本語フ