独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、ポテチとハンバーグで作るミルフィーユコロッケ「プリングルズのミルフィーユコロッケ」！【写真】「プリングルズのミルフィーユコロッケ」のレシピ＊＊＊【今回の食材】・プリングルズ Hi! CHEESE!（日本ケロッグ）適量
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