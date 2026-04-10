

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、ポテチとハンバーグで作るミルフィーユコロッケ「プリングルズのミルフィーユコロッケ」！

【写真】「プリングルズのミルフィーユコロッケ」のレシピ

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【今回の食材】

・プリングルズ Hi! CHEESE!（日本ケロッグ） 適量

・生ハンバーグ 1個

・卵 1個

・パン粉 適量

野島 とんかつには、薄切りの肉を重ねて揚げるミルフィーユカツってあるじゃない。

助手 肉食ってる感は薄れるけど柔らかくて、チーズを挟むとジャンク感も最高ッス！

野島 あれ、コロッケでもできないかなと思ってるんですよ。ミルフィーユコロッケ。

助手 は!? 豚肉は薄切りの肉を売ってるから作りやすいけど、ジャガイモを薄切りにするのは、面倒くさそう！

野島 薄切りのジャガイモといえばポテチですよ。コロッケの基本構成要素ってジャガイモとひき肉とタマネギだから、ポテチとハンバーグを重ねてパン粉をつけて揚げれば、ザクザクのミルフィーユコロッケができるはず！

助手 重ねるのは一緒だけど食感は真逆になるわけッスね！ まあ、作ってみてくださーい！



（１）炒める！ スーパーで購入した生ハンバーグをほぐすようにしながらフライパンで炒めてひき肉状に戻す。（４）で揚げるときにも火は入るので、サッと炒める程度にしておくのがベスト





野島 では、スーパーで売ってる生ハンバーグを調達してきたので、これをフライパンで炒めてひき肉状に戻していきます。

助手 出た、バカレシピ名物の戻し作業！ いつかハンバーグ工場で働く皆さんからクレームが来るからな！



（２）挟む！ プリングルズの上に（１）をのせ、その上にまたプリングルズを重ねる。これを何重にも重ねよう。厚みが出すぎると揚げる際に崩れやすいので、サイズはひと口コロッケくらいが目安







（３）包む！ そのままだとプリングルズは独特のカーブ型になっていて揚げにくいため、ラップで包んでしばらく置き、肉汁を浸透させる。柔らかくなったら優しく押し潰して形を整えよう





野島 これは後で揚げるので炒めるのは軽めでOK。次にこれをポテチで包んでいきます。

助手 使うポテチはなんでも大丈夫なんスか？

野島 大丈夫ではあるけど、できれば厚みがあって、なおかつ成型タイプを使いたいので、プリングルズとかチップスターなどが理想的。フレーバーも重要なので、今回は無難にプリングルズのチーズ味を使いましょう。

助手 いい感じに重ねられたけど、独特のカーブ状をしてるから揚げにくそうッスね。



（４）揚げる！ （３）に溶き卵を絡めたらパン粉をまぶし、油で揚げる。肉にはすでに火を入れているので、衣に軽く色がついたらすぐ取り出そう。アツアツのうちにソースをかけて召し上がれ！





野島 そう。なのでポテトに肉汁が浸透して柔らかくなるのを待ち、その後に軽く潰して平らに成型します。そしたら溶き卵を絡め、パン粉をつけて揚げるだけ！

助手 うおおおっ、なんかハムカツみたいな見た目に仕上がったッスね！ コロッケにしては厚みがないけど、そのまま大衆酒場で出てきてもおかしくなさそうな見た目ッス！



（５）完成！「プリングルズのミルフィーユコロッケ」





野島 軽くソースをかけて食べてみてください！

助手 ブハハッ！ これおもろいッスね。最初はコロッケ風スナックって感じなのに、噛んでると口の中でコロッケっぽくなっていくッス！ チーズの風味が広がってくるのもウマい！

野島 大成功ですね！ しかもそれを口から取り出して、パン粉をつけて揚げたら普通のコロッケになるのでは!?

助手 普通にのみ込ませろよ！

撮影／野島慎一郎