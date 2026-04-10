10日（金）は低気圧や前線の影響で西日本から北日本の広い範囲で雨が降るでしょう。西日本や東海では雷を伴った激しい雨の降る所もありそうです。沿岸部を中心に風も強まる見通しです。ただ、西日本の雨は夕方頃になると止む所が多くなるでしょう。雨でも気温が上昇し、西日本では25℃前後まで上がる所もありそうです。11日（土）は西日本や東日本では天気が回復しますが、北日本は所々で雨や雪が降り、風も強まって荒天となるおそ