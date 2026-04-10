・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０６０３．４８（－５．４０） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３８０６．９９（－２７３．６４） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２４５．８０（－１８．０７） ・ロシア・ＲＴＳ １１０６．３０（－６．２０） 出所：MINKABU PRESS