REALIVE参・加・決・定！！ありがとうございます、ありがとうございます。このたび僕はめでたく、ありがたくも、ついに「Yuzuru Hanyu ‘REALIVE’ an ICE STORY project」現地観戦の機会を得ることが叶いました。9日に行なわれた一般販売4次（先着）において、公演チケットを買わせていただくことができたのです！↓何回応募したのか数えてないですが、たくさん応募してきた果てのラスト2分の激闘でした！Yuzuru Hanyu ICE STORY