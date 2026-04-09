2020年のレジ袋有料化から早くも6年がたとうとしています。かつては特定の人が持ち歩く印象だったエコバッグも、今や生活の必需品として完全に定着しました。最近では、用途に合わせた多種多様なタイプが登場しています。そんな中、エコバッグと並んで利用者が増えているのが「マイかご（マイレジかご）」です。今回は、マイかご派の人にぜひおすすめしたい画期的なアイテムをご紹介します。コロナ禍で変化した「レジかごバッグ」