プレミアリーグのマンチェスター・シティが若手の獲得を検討しているようだ。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ターゲットは過去に原口元気、細貝萌らが所属したドイツ2部のヘルタ・ベルリンMFケネット・アイヒホルン。16歳と非常に若い選手だが、すでにヘルタのトップチームで出場機会を得ている。ポジションはMF、ダブルボランチの一角を任されている。2009年生まれのプレイヤーで、プロ